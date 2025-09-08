Деймон Хилл потроллил «Макларен» за приказ Пиастри отдать Норрису позицию на ГП Италии
Поделиться
Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл потроллил «Макларен» за просьбу к австралийскому пилоту Оскару Пиастри вернуть второе место британскому напарнику Ландо Норрису в концовке гонки Гран-при Италии.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351
«В 1993 году я выиграл Гран-при Италии, поскольку у Алена Проста взорвался двигатель. Беспокоюсь, что «Рено» попросит вернуть ту победу», — написал Хилл на своей странице в социальной сети Х.
Напомним, на единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Ландо обратно, что он и сделал.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 сентября 2025
-
21:21
-
20:30
-
19:42
-
19:31
-
19:16
-
18:31
-
17:16
-
16:48
-
16:25
-
15:50
-
15:42
-
15:25
-
15:00
-
14:31
-
14:30
-
14:28
-
14:07
-
13:39
-
13:11
-
13:00
-
11:58
-
11:46
-
10:52
-
09:50
-
00:51
-
00:48
-
00:43
- 7 сентября 2025
-
23:48
-
22:49
-
22:36
-
22:28
-
22:21
-
22:18
-
22:13
-
22:11