Деймон Хилл потроллил «Макларен» за приказ Пиастри отдать Норрису позицию на ГП Италии

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл потроллил «Макларен» за просьбу к австралийскому пилоту Оскару Пиастри вернуть второе место британскому напарнику Ландо Норрису в концовке гонки Гран-при Италии.

«В 1993 году я выиграл Гран-при Италии, поскольку у Алена Проста взорвался двигатель. Беспокоюсь, что «Рено» попросит вернуть ту победу», — написал Хилл на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, на единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Ландо обратно, что он и сделал.