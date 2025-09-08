Ферстаппен дебютирует в гонках категории NLS на «Нюрбургринге» в середине сентября

27-летний четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен дебютирует в гоночной серии Nurburgring Endurance Series (NLS), седьмой и восьмой этапы которой пройдут 13-14 сентября на трассе «Нюрбургринг-Нордшляйфе» в горах Айфель. Об этом сообщает Autosport.

Каждый из этапов продлится четыре часа, и Ферстаппен планирует принять участие в обоих.

Сообщается, что советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко подтвердил участие звёздного гонщика в соревновании, однако прежде чем он официально получит разрешение на контракт на предстоящие выходные, ему предстоит «выполнить необходимые формальности». Для участия в соревнованиях NLS требуется официальная лицензия Немецкой федерации автоспорта (DMSB). Чтобы получить её, голландец должен будет приступить к занятиям в пятницу.

Напомним, в минувший уикэнд Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии, проехав 72 круга за 1:13:24.325.