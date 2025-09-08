Алонсо пошутил над тем, что обходит Стролла в квалификациях, но уступает в гонках
Поделиться
44-летний двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо сыронизировал над тем, что обходит своего напарника, канадского гонщика Лэнса Стролла по результатам в квалификациях в Ф-1, но уступает в гонках.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351
«Я отстаю от него в личном зачёте, хотя обычно показываю себя с лучшей стороны в квалификации, особенно в такой напряжённой, какая была в Монце. И это привело к тому, что в воскресенья мне просто ужасно не везёт в гонках. Так что мы надеемся, что в сезоне-2026 всё изменится — мне не удастся добиться успеха в квалификации, но буду везучим в воскресенья», — приводит слова Алонсо портал GrandPrix.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 сентября 2025
-
22:27
-
22:02
-
21:40
-
21:21
-
20:30
-
19:42
-
19:31
-
19:16
-
18:31
-
17:16
-
16:48
-
16:25
-
15:50
-
15:42
-
15:25
-
15:00
-
14:31
-
14:30
-
14:28
-
14:07
-
13:39
-
13:11
-
13:00
-
11:58
-
11:46
-
10:52
-
09:50
-
00:51
-
00:48
-
00:43
- 7 сентября 2025
-
23:48
-
22:49
-
22:36
-
22:28
-
22:21