Алонсо пошутил над тем, что обходит Стролла в квалификациях, но уступает в гонках

44-летний двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо сыронизировал над тем, что обходит своего напарника, канадского гонщика Лэнса Стролла по результатам в квалификациях в Ф-1, но уступает в гонках.

«Я отстаю от него в личном зачёте, хотя обычно показываю себя с лучшей стороны в квалификации, особенно в такой напряжённой, какая была в Монце. И это привело к тому, что в воскресенья мне просто ужасно не везёт в гонках. Так что мы надеемся, что в сезоне-2026 всё изменится — мне не удастся добиться успеха в квалификации, но буду везучим в воскресенья», — приводит слова Алонсо портал GrandPrix.