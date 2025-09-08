Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо пошутил над тем, что обходит Стролла в квалификациях, но уступает в гонках

Алонсо пошутил над тем, что обходит Стролла в квалификациях, но уступает в гонках
Комментарии

44-летний двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо сыронизировал над тем, что обходит своего напарника, канадского гонщика Лэнса Стролла по результатам в квалификациях в Ф-1, но уступает в гонках.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«Я отстаю от него в личном зачёте, хотя обычно показываю себя с лучшей стороны в квалификации, особенно в такой напряжённой, какая была в Монце. И это привело к тому, что в воскресенья мне просто ужасно не везёт в гонках. Так что мы надеемся, что в сезоне-2026 всё изменится — мне не удастся добиться успеха в квалификации, но буду везучим в воскресенья», — приводит слова Алонсо портал GrandPrix.

Материалы по теме
Проявил ли Пиастри слабость и как бы на его месте поступил Ферстаппен? Разбор ГП Италии
Эксклюзив
Проявил ли Пиастри слабость и как бы на его месте поступил Ферстаппен? Разбор ГП Италии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android