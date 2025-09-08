Экклстоун раскритиковал приказ «Макларена» в адрес Пиастри отдать Норрису позицию в Монце
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун резко отреагировал на приказ руководства команды «Макларен» австралийскому пилоту Оскару Пиастри вернуть второе место британскому напарнику Ландо Норрису в концовке гонки Гран-при Италии.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351
«Они всё время говорят о справедливости. Но справедливо ли, что Пиастри был наказан за командную ошибку? Нет. Начинает складываться ощущение, что в команде предпочитают видеть чемпиона Ф-1 по имени Ландо Норрис. Такие ошибки, как пропущенные пит-стопы, отказы двигателя и подвески, возможно, стали менее распространёнными, но они — часть спорта», — приводит слова Экклстоуна Blick.
Комментарии
