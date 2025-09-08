Скидки
«Это просто Макс». Марко с восхищением высказался о победе Ферстаппена на ГП Италии

«Это просто Макс». Марко с восхищением высказался о победе Ферстаппена на ГП Италии
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко восторженно высказался о выступлении 27-летнего четырёхкратного чемпиона Ф-1, а также пилота «быков» нидерландца Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Италии, которая состоялась на автодроме «Монца» в воскресенье, 7 сентября.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«Это просто невероятно! Две гонки назад, в Венгрии, мы были просто рады заработать очки, а теперь выиграли в Италии с преимуществом в 20 секунд (Марко ошибся в подсчётах, разрыв между Ферстаппеном и Норрисом составил 19,207 секунды. — Прим. «Чемпионата»). И на самом деле всё прошло довольно успешно, за исключением первого поворота. Макс всё время держал ситуацию под контролем.

Единственное, о чём мы беспокоились, так это о сейфти-каре, из-за чего немного затянули с пит-стопом. А затем Ферстаппен показал самый быстрый круг — и его никто не смог бы обойти. Это просто Макс», — приводит слова Марко портал Sportskeeda.

Материалы по теме
Проявил ли Пиастри слабость и как бы на его месте поступил Ферстаппен? Разбор ГП Италии
Эксклюзив
Проявил ли Пиастри слабость и как бы на его месте поступил Ферстаппен? Разбор ГП Италии
