«Это просто Макс». Марко с восхищением высказался о победе Ферстаппена на ГП Италии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко восторженно высказался о выступлении 27-летнего четырёхкратного чемпиона Ф-1, а также пилота «быков» нидерландца Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Италии, которая состоялась на автодроме «Монца» в воскресенье, 7 сентября.
«Это просто невероятно! Две гонки назад, в Венгрии, мы были просто рады заработать очки, а теперь выиграли в Италии с преимуществом в 20 секунд (Марко ошибся в подсчётах, разрыв между Ферстаппеном и Норрисом составил 19,207 секунды. — Прим. «Чемпионата»). И на самом деле всё прошло довольно успешно, за исключением первого поворота. Макс всё время держал ситуацию под контролем.
Единственное, о чём мы беспокоились, так это о сейфти-каре, из-за чего немного затянули с пит-стопом. А затем Ферстаппен показал самый быстрый круг — и его никто не смог бы обойти. Это просто Макс», — приводит слова Марко портал Sportskeeda.
