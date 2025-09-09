«Должен быть оштрафован». Нико Росберг призвал наказать Сайнса за столкновение с Берманом
Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг выразил уверенность в том, что пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший должен быть оштрафован за столкновение с столкновение с гонщиком «Хааса» британцем Оливером Берманом в гонке Гран-при Италии, которая состоялась на автодроме «Монца» в воскресенье, 7 сентября.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351
«Карлос Сайнс должен быть оштрафован. Половина корпуса болида Оливера находилась сбоку от машины Карлоса, половина! То есть там была не только переднее антикрыло или что-то в этом роде, а значительная часть болида. Поэтому возникает вопрос — почему Сайнс просто не оставил Берману чуть больше места на трассе?» — приводит слова Росберга портал Sportskeeda.
