Алонсо считает, что «Астон Мартин» потерял около 20 очков в сезоне-2025

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что команда недосчиталась примерно 20 очков в чемпионате из-за сходов и технических проблем. Испанец отметил, что именно невезение в ряде гонок не позволило коллективу занять более высокие позиции.

«В этом году у нас нет особых ожиданий. Единственное – мы намерены побороться в Кубке конструкторов и попытаться помочь команде оказаться как можно выше. Мне кажется, у нас должно быть на 20 очков больше, чем сейчас. Нам не удалось их набрать – порой из-за собственных ошибок, а порой из-за невезения. В конце года мы займем то место, которое должны занять», – приводит слова Алонсо F1i.