Глок: у «Ред Булл» нет причин оставлять Цуноду

Бывший пилот Формулы-1 Тимо Глок заявил, что будущее Юки Цуноды в составе «Ред Булл» остаётся под большим вопросом после неудачного выступления на Гран-при Италии. По мнению эксперта, 13-е место японца на фоне победы Макса Ферстаппена лишь усилило сомнения в его результативности.

«Его напарник почти сделал его круговым. На такой машине нужно зарабатывать очки, но он этого не сделал. «Ред Булл» не имеет причин его оставлять. Вопрос в другом: есть ли кто-то, кто действительно хочет сесть в это кресло? Риск для команды минимален», — приводит слова Глока topnews.jp со ссылкой на эфир Sky Deutschland.

