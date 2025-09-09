«Худший» пилот Формулы-1 заявил, что Формула-2 переполнена пилотами его уровня

Бывший гонщик Формулы-1 Таки Иноуэ поделился мнением о текущем уровне пилотов Формулы-2. По его словам, в чемпионате слишком много участников, чьи результаты сопоставимы с его собственными времён выступлений в «Королевских гонках».

«В последние годы Формула-2 переполнена гонщиками уровня Таки Иноуэ. Я убеждён, что дело в выросших бюджетах – команды теперь отдают предпочтение пилотам с финансовой поддержкой, а не настоящим талантам», – написал японец в соцсетях, сопроводив сообщение видеонарезкой аварий из основной гонки в Монце.

Таки Иноуэ выступал в Формуле-1 в 1994–1995 годах, проведя 18 Гран-при. Он финишировал лишь пять раз и не набрал ни одного очка. Сам гонщик неоднократно называл себя худшим пилотом в истории чемпионата.