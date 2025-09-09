Пиастри заявил, что обмен позиций с Норрисом не прошёл бы при большем числе машин

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри объяснил, при каких условиях команда могла бы отказаться от размена позиций с Ландо Норрисом на Гран-при Италии. По его словам, решение зависело от того, были ли между ними другие болиды.

«Думаю, если все под вашим контролем и других машин рядом нет, то всё довольно просто. Если рядом окажутся другие машины, мы не станем отдавать все эти очки соперникам. Когда же между нами никого нет, гораздо проще исправить совершённую ошибку. Так что, отвечая на вопрос, скажу: если бы между нами было больше машин, то нет, мы бы не поменялись позициями – всё могло бы получиться неудачно», – приводит слова Пиастри RacingNews365.