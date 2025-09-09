Зак Браун отметил двойной подиум «Макларена» в Монце

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал результат команды на этапе Гран-при Италии в Монце. Гонщики команды заняли второе и третье места, обеспечив очередной двойной подиум и важные очки.

«Второе и третье места в Монце! Отличная командная работа и уважение, проявленное Ландо и Оскаром, принесли нам ещё один двойной подиум и ценные очки. Продолжаем работать как команда и теперь фокусируемся на этапе в Баку», – написал Браун на своей странице в социальной сети.

Команда «Макларен» лидирует в Кубке конструкторов Формулы-1 с результатом в 617 очков. В личном зачёте пилоты команды Оскар Пиастри и Ландо Норрис также занимают лидирующие позиции.