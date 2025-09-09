Скидки
«Макларен» заранее знал, что не сможет доминировать в Монце

«Макларен» заранее знал, что не сможет доминировать в Монце
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что команда заранее знала о трудностях на этапе в Монце и не ожидала доминирования, как на прошлых гонках. Гонщики Ландо Норрис и Оскар Пиастри финишировали на втором и третьем местах, уступив гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену, показавшему лучший темп.

«Должен признать, что мы ожидали, что не будем доминировать так же, как в Венгрии и Зандворте. Мы не думали, что здесь будет такой же отрыв от соперников, но полагали, что потенциально окажемся настолько же быстры, как и все остальные. Но в квалификации «Ред Булл» был на 0,1–0,2 секунды быстрее нас. Вероятно, в гонке они ещё немного увеличили отрыв. Ферстаппену хватило темпа, чтобы обогнать Ландо и создать большой разрыв на первом отрезке», – приводит слова Стеллы GP Blog.

В «Макларене» прокомментировали использование командной тактики на Гран-при Италии
