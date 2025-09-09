Бортолето эмоционально отреагировал на победу Ферстаппена в Монце

Пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето по радио отреагировал на победу Макса Ферстаппена на Гран-при Италии в Монце. По словам гоночного инженера, Ферстаппен одержал первую позицию, оставив позади всех соперников, что вызвало у Бортолето сильное удивление.

«Срань господня, Макс выиграл? Этот парень – безумец...» – сказал Бортолето, услышав о результате гонки, его слова приводит GPblog.

Макс Ферстаппен выиграл гонку, опередив Норриса и Пиастри более чем на 19 секунд. В личном зачёте Ферстаппен занимает третье место с результатом в 230 очков. Габриэл Бортолето на Гран-при Италии занял восьмое место. В личном зачёте пилот «Заубера» находится на 16-м месте.