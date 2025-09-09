Скидки
Лоран Мекис раскрыл новый подход «Ред Булл» после победы на Гран-при Италии

Лоран Мекис раскрыл новый подход «Ред Булл» после победы на Гран-при Италии
Руководитель команды «Ред Булл» Лоран Мекис рассказал о работе коллектива в Милтон-Кейнсе, которая привела к победе Макса Ферстаппена на Гран-при Италии. По словам Мекиса, команда тщательно анализировала проблемы болида и не сдавалась, несмотря на сложный старт сезона 2025 года.

«Когда что-то идет не так, и болид не показывает нужной скорости, начинаешь сомневаться во всем. Важно, что команда была готова открыто обсуждать все вопросы и искать решения. Это тяжелая работа, и трассы не всегда дают положительную обратную связь. Я хочу поблагодарить всех в Милтон-Кейнсе за их усилия – они выкладываются полностью и не сдаются», – приводит слова Мекиса Motorsport Week.

Марко оценил роль Мекиса в победе Ферстаппена на Гран-при Италии
