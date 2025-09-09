Скидки
Норрис оценил плотную борьбу с Ферстаппеном в Монце

Норрис оценил плотную борьбу с Ферстаппеном в Монце
Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от борьбы с Максом Ферстаппеном на Гран-при Италии в Монце. Гонщик отметил, что ему понравилось соперничество с чемпионом мира в первых кругах гонки.

«Борьба была напряжённой, но именно так я и ожидал. Мне нравятся такие плотные и честные схватки на трассе. Несколько кругов мне удалось возглавить гонку, но темп Макса оказался слишком высоким. В первом повороте мы оба поздно тормозили, но сумели вписаться в вираж. Было очень близко и даже немного касались друг друга. Хотелось бы, чтобы эта борьба длилась дольше», – приводит слова Норриса GPblog.

