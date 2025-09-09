Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Босс «Кадиллак» объяснил, зачем Херта идет в Формулу-2

Босс «Кадиллак» объяснил, зачем Херта идет в Формулу-2
Комментарии

Исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс прокомментировал решение Колтона Херты выступать в Формуле-2 в 2026 году параллельно с ролью тест-пилота команды. По его словам, это шаг не только для набора очков суперлицензии, но и проявление уважения к европейскому автоспорту.

«Я считаю, что это проявление уважения к европейским гонкам с открытыми колесами. Мы видели, как победители IndyCar пытались сразу перейти в Формулу-1, но такой подход не срабатывал. Каждый чемпионат отличается, и все нужно заслужить. То, как Колтон подходит к этому переходу, показывает правильное отношение и уважение к европейскому автоспорту», — приводит слова Таурисса Racer.

Материалы по теме
Колтон Херта стал тест-пилотом команды Формулы-1 «Кадиллак»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android