Босс «Кадиллак» объяснил, зачем Херта идет в Формулу-2

Исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс прокомментировал решение Колтона Херты выступать в Формуле-2 в 2026 году параллельно с ролью тест-пилота команды. По его словам, это шаг не только для набора очков суперлицензии, но и проявление уважения к европейскому автоспорту.

«Я считаю, что это проявление уважения к европейским гонкам с открытыми колесами. Мы видели, как победители IndyCar пытались сразу перейти в Формулу-1, но такой подход не срабатывал. Каждый чемпионат отличается, и все нужно заслужить. То, как Колтон подходит к этому переходу, показывает правильное отношение и уважение к европейскому автоспорту», — приводит слова Таурисса Racer.