«Астон Мартин» до сих пор не разобрался в причине схода Алонсо в Монце

Команда «Астон Мартин» начала тщательное исследование причин схода Фернандо Алонсо на Гран-при Италии. Пилот вынужден был завершить гонку досрочно из-за поломки подвески на своём болиде после проезда бордюра у шиканы Аскари. Операционный директор команды Майк Крак подчеркнул, что на трассе не было очевидных признаков ошибок со стороны Алонсо.

«Мы ничего не видели. Было бы легко сказать, что он выехал слишком широко или что-то в этом духе, но мы не видели ничего необычного — вот почему важно провести тщательный анализ. Легко обвинить во всём пилота. Легко обвинить во всём какой-нибудь инцидент. Но нужно придерживаться фактов. Что мы могли сделать — это просто предупредить Лэнса Стролла быть осторожным в этом месте, и это всё, что можно сделать, чтобы второй болид проехал чуть аккуратнее, даже если это не связано напрямую с проблемой», — приводит слова Крака RacingNews365.