Хэмилтон планирует купить команду в MotoGP при поддержке владельцев «Кадиллака» — источник

Семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассматривает возможность приобретения команды в чемпионате MotoGP. Решение связано с ожидаемым ростом серии после покупки чемпионата компанией Liberty Media. По данным Autosport, Хэмилтон изучает четыре частные команды, которые могут быть выставлены на продажу.

«Обе стороны, представляющие Хэмилтона и Ферстаппена, связались со всеми частными командами, чтобы выразить интерес к их приобретению», — сообщил директор одного из коллективов.

Ранее интерес к покупке команды в MotoGP проявлял Макс Ферстаппен. На данный момент сделка с «Тех3» исключена, а заводские команды «Хонда», «Ямаха», «Дукати», «KTM» и «Априла» не продаются. TWG Motorsports, владеющая командой «Кадиллак» в Формуле-1, поддерживает намерение Хэмилтона войти в MotoGP.