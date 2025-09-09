Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон планирует купить команду в MotoGP при поддержке владельцев «Кадиллака» — источник

Хэмилтон планирует купить команду в MotoGP при поддержке владельцев «Кадиллака» — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1, а также пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассматривает возможность приобретения команды в чемпионате MotoGP. Решение связано с ожидаемым ростом серии после покупки чемпионата компанией Liberty Media. По данным Autosport, Хэмилтон изучает четыре частные команды, которые могут быть выставлены на продажу.

«Обе стороны, представляющие Хэмилтона и Ферстаппена, связались со всеми частными командами, чтобы выразить интерес к их приобретению», — сообщил директор одного из коллективов.

Ранее интерес к покупке команды в MotoGP проявлял Макс Ферстаппен. На данный момент сделка с «Тех3» исключена, а заводские команды «Хонда», «Ямаха», «Дукати», «KTM» и «Априла» не продаются. TWG Motorsports, владеющая командой «Кадиллак» в Формуле-1, поддерживает намерение Хэмилтона войти в MotoGP.

Материалы по теме
Оруджев назвал ошибкой решение «Феррари» не просить Хэмилтона о слипстриме для Леклера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android