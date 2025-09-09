Скидки
Авто Новости

Босс «Кадиллака»: Херта будет нашим пилотом только благодаря выступлениям на трассе

Босс «Кадиллака»: Херта будет нашим пилотом только благодаря выступлениям на трассе
Комментарии

Руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон заявил, что американский гонщик Колтон Херта не получит гарантированного места в команде в Формуле-1. Его продвижение будет зависеть исключительно от результатов на трассе.

«Да, они полностью понимают ситуацию. Ничего не предопределено заранее. Все решения будут приниматься на основе заслуг и результатов. В Ф-1 каждый год есть гонщики, которые хотят забрать место у остальных 20 пилотов. Колтон — американец, что полезно для команды и фанатов, но оцениваться он будет только по тому, как выступает на трассе», — приводит слова Лоудона Racer.

Ранее исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс объяснил, зачем Херта идёт в Формулу-2.

Новости. Авто
