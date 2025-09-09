Скидки
Ответственный за разработку нового мотора «Феррари» перейдёт в «Ауди» — источник

Известный немецкий инженер Вольф Циммерманн, ответственный за разработку нового мотора «Феррари» 2026 года, покинет итальянскую команду. Об этом информирует портал F1 Technical News в социальных сетях.

Также отмечается, что, по слухам, Циммерманн может перейти в «Ауди» с ещё одним инженером — Ларсом Шмидтом. «Ауди» дебютирует в Формуле-1 в 2026 году.

Ранее сообщалось, что пилот «Феррари», семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон рассматривает возможность приобретения команды в чемпионате MotoGP. Решение связано с ожидаемым ростом серии после покупки чемпионата компанией Liberty Media.

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон сразились в ретровидеоигры:

