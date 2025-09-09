Скидки
Жан Алези ответил, пропустил бы он Норриса после просьбы «Макларена» на месте Пиастри

Жан Алези ответил, пропустил бы он Норриса после просьбы «Макларена» на месте Пиастри
Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези поделился мнением о просьбе команды «Макларен» к пилоту Оскару Пиастри вернуть второе место Ландо Норрису в концовке Гран-при Италии.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

На единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Ландо обратно, что он и сделал.

«Многие спрашивают меня, вернул бы я позицию, если бы боролся за титул. Ответ – да, я сделал бы то же самое. Потому что являюсь частью команды, которая сумела привить свою культуру каждому члену коллектива. И эта культура приносит победы», — приводит слова Алези FormulaPassion со ссылкой на Corriere della Sera.

Мама Пиастри встретилась с Цунодой на Гран-при Бельгии:

