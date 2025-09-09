Скидки
Авто Новости

Алексей Щербаков поделился эмоциями от дрифта на грузовике «КАМАЗ-мастер»

Алексей Щербаков поделился эмоциями от дрифта на грузовике «КАМАЗ-мастер»
Звёздный российский юморист Алексей Щербаков поделился впечатлениями от дрифта на грузовике «КАМАЗ-мастер» на Фестивале технических видов спорта, прошедшем 6 и 7 сентября в Центре технических видов спорта «Москва».

«Прекрасно. Первый раз я прокатился на КамАЗе. Мягче, чем я думал. Это спортивный снаряд, но в нём комфортно и мягко ехать. Чтобы ты мог долго ехать, я так понимаю, на «Дакаре», правильно? Замечательно. Очень круто, очень понравилось, спасибо, что предоставили возможность такую», — приводит слова Щербакова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

«КАМАЗ-мастер» примет участие в Фестивале технических видов спорта в Москве

Геройские выступления «КАМАЗ-мастера» на ралли-рейде «Дакар»:

