Алексей Щербаков поделился эмоциями от дрифта на грузовике «КАМАЗ-мастер»

Звёздный российский юморист Алексей Щербаков поделился впечатлениями от дрифта на грузовике «КАМАЗ-мастер» на Фестивале технических видов спорта, прошедшем 6 и 7 сентября в Центре технических видов спорта «Москва».

«Прекрасно. Первый раз я прокатился на КамАЗе. Мягче, чем я думал. Это спортивный снаряд, но в нём комфортно и мягко ехать. Чтобы ты мог долго ехать, я так понимаю, на «Дакаре», правильно? Замечательно. Очень круто, очень понравилось, спасибо, что предоставили возможность такую», — приводит слова Щербакова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

