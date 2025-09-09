«Офигенно». Антон Лапенко поделился эмоциями от дрифта на грузовике «КАМАЗ-мастер»

Известный российский актёр и блогер Антон Лапенко поделился эмоциями от дрифта на грузовике «КАМАЗ-мастер» на Фестивале технических видов спорта. Мероприятие проходило 6 и 7 сентября в Центре технических видов спорта «Москва».

«Просто офигенно. Ощущения прекрасные, отличные. Я ездил уже эту конфигурацию, но на другой машине. Это просто супер. Как на лодочке. Классно, очень круто!» — сказал Лапенко на видео, которое приводит пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Видеозапись можно посмотреть в телеграм-канале KAMAZ-master.

Ранее эмоциями от дрифта на грузовике «КАМАЗ-мастер» поделился юморист Алексей Щербаков.