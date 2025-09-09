Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Офигенно». Антон Лапенко поделился эмоциями от дрифта на грузовике «КАМАЗ-мастер»

«Офигенно». Антон Лапенко поделился эмоциями от дрифта на грузовике «КАМАЗ-мастер»
Комментарии

Известный российский актёр и блогер Антон Лапенко поделился эмоциями от дрифта на грузовике «КАМАЗ-мастер» на Фестивале технических видов спорта. Мероприятие проходило 6 и 7 сентября в Центре технических видов спорта «Москва».

«Просто офигенно. Ощущения прекрасные, отличные. Я ездил уже эту конфигурацию, но на другой машине. Это просто супер. Как на лодочке. Классно, очень круто!» — сказал Лапенко на видео, которое приводит пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

Видеозапись можно посмотреть в телеграм-канале KAMAZ-master.

Ранее эмоциями от дрифта на грузовике «КАМАЗ-мастер» поделился юморист Алексей Щербаков.

Материалы по теме
Алексей Щербаков поделился эмоциями от дрифта на грузовике «КАМАЗ-мастер»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android