«Имеет огромное значение». Ваулз — о ключевом аспекте, в котором надо прибавить «Уильямсу»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз подвёл итоги прошедшего Гран-при Италии, отметив выступление Алекса Албона и обратив внимание на сложности с квалификацией.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«Отличный результат Алекса, занявшего седьмое место. Важные очки, которые пригодятся в плотной борьбе с нашими конкурентами в чемпионате. Сегодня у нас был очень быстрый болид, и это показывает, что ключевой остаётся квалификация. Пока мы не можем провести идеально эту часть уикенда, а в таком плотном пелотоне это имеет огромное значение», — приводит слова Ваулза пресс-служба «Уильямса».

В настоящий момент «Ульиямс» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 86 очков.

Суперновичок снова разочаровывает, а Ферстаппен вернулся на вершину. Оценки за ГП Италии
Суперновичок снова разочаровывает, а Ферстаппен вернулся на вершину. Оценки за ГП Италии

«Уильямс» официально представил Сайнса в качестве пилота:

