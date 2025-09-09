«Имеет огромное значение». Ваулз — о ключевом аспекте, в котором надо прибавить «Уильямсу»

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз подвёл итоги прошедшего Гран-при Италии, отметив выступление Алекса Албона и обратив внимание на сложности с квалификацией.

«Отличный результат Алекса, занявшего седьмое место. Важные очки, которые пригодятся в плотной борьбе с нашими конкурентами в чемпионате. Сегодня у нас был очень быстрый болид, и это показывает, что ключевой остаётся квалификация. Пока мы не можем провести идеально эту часть уикенда, а в таком плотном пелотоне это имеет огромное значение», — приводит слова Ваулза пресс-служба «Уильямса».

В настоящий момент «Ульиямс» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 86 очков.

