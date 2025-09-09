Фото: бывший гонщик Формулы-1 Виталий Петров встретился с Фёдором Смоловым

Бывший гонщик Формулы-1 Виталий Петров встретился с известным российским футболистом Фёдором Смоловым. Соответствующей фотографией Петров поделился на своей странице в социальных сетях.

«Рад познакомиться», — подписал фото Петров.

Фото: Из личного архива Виталия Петрова

Смолов покинул «Краснодар» летом этого года. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл 16 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

Петров провёл в Формуле-1 три сезона (2010–2012). Лучшим результатом стало 10-е место по итогам сезона-2011. Тогда он принёс «Лотусу» 37 очков. Что касается отдельных выступлений в гонке, то лучшим стал Гран-при Австралии 2011 года — россиянин финишировал на третьем месте, уступив лишь Себастьяну Феттелю на «Ред Булл» и Льюису Хэмилтону, представлявшему тогда «Макларен».

