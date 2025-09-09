Скидки
Алези: не понравилось отношение Хэмилтона, он мог помочь Леклеру в квалификации в Италии

Бывший гонщик Формулы-1 француз Жан Алези прокомментировал решение «Феррари» не просить семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона раздать слипстрим напарнику Шарлю Леклеру в квалификации Гран-при Италии.

«Мне не понравилось отношение Хэмилтона. Он и вправду мог и, возможно, должен был помочь Леклеру в квалификации в субботу. Все ждали этого от Льюиса, даже без просьбы, учитывая ход сезона и его первую встречу с итальянскими болельщиками. Хотя лучшая стартовая позиция не изменила бы результат гонки для «Феррари», — приводит слова Алези издание Corriere della Sera.

Леклер прокомментировал ситуацию с отсутствием слипстрима от Хэмилтона
