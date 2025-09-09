Льюис Хэмилтон высказался о «Феррари» и фанатах команды после Гран-при Италии

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу выступления на Гран-при Италии, где он показал шестой результат. Отметим, что британец получил штраф на предыдущем Гран-при Нидерландов в виде потери пяти позиций на стартовой решётке, который вступил в силу в Монце.

«Солидный прогресс в Монце. Штраф усложнил задачу, но я выложился по полной. Спасибо болельщикам за то, что привнесли в гонку страсть. Для меня большая честь выступать за «Феррари», где я получаю столько любви. Большое спасибо всем за их усердную работу в этот уикенд. Благодарен за прогресс, которого мы добиваемся вместе. Всем спасибо», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.

