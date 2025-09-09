Скидки
Льюис Хэмилтон высказался о «Феррари» и фанатах команды после Гран-при Италии

Льюис Хэмилтон высказался о «Феррари» и фанатах команды после Гран-при Италии
Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон дал комментарий по поводу выступления на Гран-при Италии, где он показал шестой результат. Отметим, что британец получил штраф на предыдущем Гран-при Нидерландов в виде потери пяти позиций на стартовой решётке, который вступил в силу в Монце.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«Солидный прогресс в Монце. Штраф усложнил задачу, но я выложился по полной. Спасибо болельщикам за то, что привнесли в гонку страсть. Для меня большая честь выступать за «Феррари», где я получаю столько любви. Большое спасибо всем за их усердную работу в этот уикенд. Благодарен за прогресс, которого мы добиваемся вместе. Всем спасибо», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях.

