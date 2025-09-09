«Уильямс» узнал дату возможного пересмотра штрафа Сайнса на Гран-при Нидерландов

Команда Формулы-1 «Уильямс», подавшая апелляцию в Международную автомобильную федерацию (ФИА) на штраф испанца Карлоса Сайнса-младшего в гонке Гран-при Нидерландов, узнала дату заседания стюардов, на котором будет рассмотрена возможность пересмотра, сообщает издание Racingnews365.

Сессия состоится в грядущую пятницу, 12 сентября.

Напомним, Сайнс получил 10-секундный штраф за столкновение с новозеландским гонщиком «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном. Авария произошла в момент, когда Карлос пытался пройти по внешней траектории в первом повороте после рестарта машины безопасности.

