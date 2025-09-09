Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Уильямс» узнал дату возможного пересмотра штрафа Сайнса на Гран-при Нидерландов

«Уильямс» узнал дату возможного пересмотра штрафа Сайнса на Гран-при Нидерландов
Комментарии

Команда Формулы-1 «Уильямс», подавшая апелляцию в Международную автомобильную федерацию (ФИА) на штраф испанца Карлоса Сайнса-младшего в гонке Гран-при Нидерландов, узнала дату заседания стюардов, на котором будет рассмотрена возможность пересмотра, сообщает издание Racingnews365.

Сессия состоится в грядущую пятницу, 12 сентября.

Напомним, Сайнс получил 10-секундный штраф за столкновение с новозеландским гонщиком «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном. Авария произошла в момент, когда Карлос пытался пройти по внешней траектории в первом повороте после рестарта машины безопасности.

Материалы по теме
В «Уияльмсе» хотят отменить штраф Сайнса за столкновение с Лоусоном

Самые важные Гран-при Нидерландов Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android