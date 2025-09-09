Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мозг инженера». Журналист передал слова отца Макса Ферстаппена о сыне

«Мозг инженера». Журналист передал слова отца Макса Ферстаппена о сыне
Комментарии

Журналист Мэтт Мадженди поделился подробностями своего разговора с Йосом Ферстаппеном, отцом пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Журналист и Ферстаппен-старший обсудили роль Макса при обсуждении технических решений в австрийской команде.

«Кажется, Лоран Мекис предоставил Максу больше свободы в этом вопросе, чем было ранее. Почему бы и нет? Он тот, который лучше всего чувствует машину. Макс не инженер, но любопытно: его отец говорил мне, что у него фактически мозг инженера, ведь он учился этому с самого детства», — приводит слова Мадженди F1oversteer.

Материалы по теме
Суперновичок снова разочаровывает, а Ферстаппен вернулся на вершину. Оценки за ГП Италии
Суперновичок снова разочаровывает, а Ферстаппен вернулся на вершину. Оценки за ГП Италии

Пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен совершил обгон на гольф-каре:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android