«Мозг инженера». Журналист передал слова отца Макса Ферстаппена о сыне

Журналист Мэтт Мадженди поделился подробностями своего разговора с Йосом Ферстаппеном, отцом пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Журналист и Ферстаппен-старший обсудили роль Макса при обсуждении технических решений в австрийской команде.

«Кажется, Лоран Мекис предоставил Максу больше свободы в этом вопросе, чем было ранее. Почему бы и нет? Он тот, который лучше всего чувствует машину. Макс не инженер, но любопытно: его отец говорил мне, что у него фактически мозг инженера, ведь он учился этому с самого детства», — приводит слова Мадженди F1oversteer.

