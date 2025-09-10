«Поразительно». Кравиц указал, в чём Ферстаппен очень похож на Михаэля Шумахера

Комментатор и аналитик Sky Sports Тед Кравиц поделился мнением о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене, отметив его стиль общения с журналистами. Как считает аналитик, в этом отношении Макс похож на легендарного гонщика Михаэля Шумахера.

«Это потрясающе — Макс во многом напоминает Михаэля Шумахера. Сходство порой просто поразительное. Шумахер всегда отличался непреклонностью. Он не терпел всяких глупостей. И Макс в этом отношении очень похож на Михаэля. Если задать ему глупый вопрос, он может поставить собеседника на место так же, как это делал Михаэль. Я и сам должен быть начеку, когда общаюсь с ним!» — сказал Кравиц на YouTube-канале Virgin Radio UK.

