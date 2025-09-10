Ferrari представила новый суперкар. Это 1050-сильный преемник SF90 Stradale

Компания Ferrari представила новый суперкар — 849 Testarossa, который заменит в гамме марки модель SF90 Stradale, выпускавшийся с 2019 года. Название новинки отсылает к одному из самых известных автомобилей в истории марки — Ferrari Testarossa, выпускавшейся с 1984 по 1996 год.

Ferrari 849 Testarossa Фото: Ferrari

Автомобиль оснащается подключаемой гибридной силовой установкой, построенной вокруг 8-цилиндрового V-образного твин-турбо двигателя F154FC рабочим объёмом 4 литра и самой большой в истории серийных Ferrari турбиной. Его мощность — 830 л. с. ДВС дополнен тремя электромоторами: два из них находятся на передней оси, благодаря чему автомобиль можно переключить в режим полного привода, а сзади располагается рекуператор кинетической энергии MGU-K, разработанный на основе опыта выступлений «Скудерии» в Формуле-1.

Ferrari 849 Testarossa Фото: Ferrari

Суммарная отдача силовой установки достигает 1050 л. с., что на 50 л. с. больше, чем у Ferrari SF90 Stradale. Сухая масса автомобиля составляет 1570 кг, таким образом соотношение веса к мощности у 849 Testarossa почти на 10% выше, чем у предшественницы. До 100 км/ч Ferrari 849 Testarossa разгоняется быстрее чем за 2,3 секунды, что на 0,2 секунды меньше, чем SF90 Stradale. Максимальная скорость новинки — более 330 км/ч.

Ferrari 849 Testarossa Фото: Ferrari

Новинка оснащена активным задним спойлером, который переключается между режимами низкого сопротивления воздуху и высокой прижимной силы менее чем за секунду. На скорости 250 км/ч автомобиль генерирует 415 кг прижимной силы, что на 25 кг больше, чем у SF90 Stradale. Кроме того, инженерам удалось повысить эффективность охлаждения двигателя и тормозов на 15%.

Ferrari 849 Testarossa Фото: Ferrari

Кроме того, автомобиль получил новейшую систему brake-by-wire, контроллер ABS Evo и цифровую интегрированную систему FIVE (Ferrari Integrated Vehicle Estimator), которая на основе математических моделей в режиме реального времени оценивает движение автомобиля и корректирует параметры машины для улучшения динамики автомобиля, делая его реакцию более точной. В Ferrari подчёркивают, что за счёт FIVE 849 Testarossa обладает самой продвинутой электроникой в истории марки.

Ferrari 849 Testarossa Spider Фото: Ferrari

Одновременно с основной моделью Ferrari представила её открытую версию — 849 Testarossa Spider со складной жёсткой крышей. Она поднимается и убирается на скорости до 45 км/ч за 14 секунд. Заявленные динамические характеристики спайдера те же, хотя в этой версии автомобиль чуть тяжелее — 1660 кг. Кроме того, спайдер дороже стандартной модели — € 500 тыс. против € 460 тыс. Поставки автомобиля начнутся в 2026 году.

Интерьер Ferrari 849 Testarossa Фото: Ferrari

Напомним, что в октябре 2024 года Ferrari представила ещё более мощную модель — 1200-сильный полноприводный гиперкар F80. Недавно его протестировали Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.