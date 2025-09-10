«Многим это не понравится». Росберг — о приказе «Макларена» к Пиастри пропустить Норриса

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказался о просьбе команды «Макларен» к пилоту Оскару Пиастри вернуть второе место Ландо Норрису в концовке Гран-при Италии.

На единственном пит-стопе «Макларена» долго обслуживали болид Норриса, из-за чего британец проиграл позицию на трассе напарнику по команде Пиастри. После этого командный мостик попросил австралийца, лидирующего в личном зачёте, пропустить Ландо обратно, что он и сделал.

«Многим это не понравится, многие подумают, что в этом нет смысла. Ну а я был рад, что они так поступили, ведь мне хочется видеть напряжённую борьбу в чемпионате вплоть до самого конца. Здорово, что Ландо получил возможность набрать заслуженные очки, ведь в Монце он проделал лучшую работу, чем Оскар. Поэтому я счёл это правильным решением.

Однако правильного или неправильного решения здесь быть не может. Это сложная ситуация, так что на месте Оскара можно сойти с ума. С его точки зрения, подобное решение понравиться ему не могло. Но у него не было выбора: если команда дала приказ, он обязан был пропустить Ландо», — приводит слова Росберга Sky Sports.

