«Я поражён, безумие». Эксперт — о реакции фанатов «Феррари» на победу Ферстаппена в Монце

Журналист и эксперт Ральф Бах поделился впечатлениями от реакции итальянских фанатов на победу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Италии.
«Я был поражён. Я видел и другие подиумы в Монце: Хэмилтона освистывали, когда он выступал за «Мерседес». То же самое было с Себастьяном Феттелем – тогда пилотом «Ред Булл». Тифози чествовали Ферстаппена. Это было признание в любви. И когда я говорю «признание в любви», то имею в виду именно это.
Это было как: «Мы любим нашего гонщика, но, пожалуйста, сядь за руль нашей красной машины, и ты сделаешь нас чемпионами». Мне казалось, что было именно так. Безумие. И я точно знаю, что Ферстаппену тоже так показалось. Думаю, это произвело впечатление на весь клан Ферстаппенов. Его чествовали, несмотря на то что он победил «Феррари», — сказал Бах на канале F1-insider.com в YouTube.
