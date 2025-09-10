Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я поражён, безумие». Эксперт — о реакции фанатов «Феррари» на победу Ферстаппена в Монце

«Я поражён, безумие». Эксперт — о реакции фанатов «Феррари» на победу Ферстаппена в Монце
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист и эксперт Ральф Бах поделился впечатлениями от реакции итальянских фанатов на победу гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Италии.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

«Я был поражён. Я видел и другие подиумы в Монце: Хэмилтона освистывали, когда он выступал за «Мерседес». То же самое было с Себастьяном Феттелем – тогда пилотом «Ред Булл». Тифози чествовали Ферстаппена. Это было признание в любви. И когда я говорю «признание в любви», то имею в виду именно это.

Это было как: «Мы любим нашего гонщика, но, пожалуйста, сядь за руль нашей красной машины, и ты сделаешь нас чемпионами». Мне казалось, что было именно так. Безумие. И я точно знаю, что Ферстаппену тоже так показалось. Думаю, это произвело впечатление на весь клан Ферстаппенов. Его чествовали, несмотря на то что он победил «Феррари», — сказал Бах на канале F1-insider.com в YouTube.

Материалы по теме
«Поразительно». Кравиц указал, в чём Ферстаппен очень похож на Михаэля Шумахера

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android