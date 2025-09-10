«Ауди» объявила о многолетнем спонсорском соглашении с adidas

Команда «Ауди» объявила о многолетнем спонсорском соглашении с компанией по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров adidas.

«Это партнёрство объединяет два культовых бренда и представляет собой захватывающую веху на нашем пути в качестве будущей команды Формулы-1. Благодаря adidas в нашем распоряжении будет специальная спортивная экипировка, за счёт которой работу можно будет выполнять ещё эффективнее. Помимо гонок, наша общая цель состоит в том, чтобы вдохновлять новое поколение любителей автоспорта посредством инноваций, стиля и непоколебимого стремления к совершенству», — сказал руководитель «Кик-Заубера» и будущей команды «Ауди» в Формуле-1 Джонатан Уитли.

Коллекция adidas и «Ауди» будет представлена в начале 2026 года.

