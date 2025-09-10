Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ауди» объявила о многолетнем спонсорском соглашении с adidas

«Ауди» объявила о многолетнем спонсорском соглашении с adidas
Аудио-версия:
Комментарии

Команда «Ауди» объявила о многолетнем спонсорском соглашении с компанией по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров adidas.

«Это партнёрство объединяет два культовых бренда и представляет собой захватывающую веху на нашем пути в качестве будущей команды Формулы-1. Благодаря adidas в нашем распоряжении будет специальная спортивная экипировка, за счёт которой работу можно будет выполнять ещё эффективнее. Помимо гонок, наша общая цель состоит в том, чтобы вдохновлять новое поколение любителей автоспорта посредством инноваций, стиля и непоколебимого стремления к совершенству», — сказал руководитель «Кик-Заубера» и будущей команды «Ауди» в Формуле-1 Джонатан Уитли.

Коллекция adidas и «Ауди» будет представлена в начале 2026 года.

Материалы по теме
Ответственный за разработку нового мотора «Феррари» перейдёт в «Ауди» — источник

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android