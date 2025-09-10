«Несколько лет назад, возможно, произошла бы авария». Тост — о Ферстаппене после ГП Италии

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о победе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Италии. На старте гонки Ландо Норрис из «Макларена» атаковал Ферстаппена, но Макс выехал за пределы трассы и позицию сохранил. Вскоре «Ред Булл» потребовал от нидерландца отдать лидерство представителю «Макларена», с чем Макс спорить не стал.

«Макс провёл выдающуюся гонку в Монце. Сейчас он находится в потрясающей форме. Прежде всего он показал невероятную выдержку, особенно в момент после старта. Он срезал поворот, но сразу понял, что это может плохо закончиться. Несколько лет назад, возможно, произошла бы авария или он бы отказался уступить позицию», — приводит слова Тоста F1oversteer со ссылкой на ServusTV.

