Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Идиот». Коронел высказался о действиях Ферстаппена на Гран-при Италии

«Идиот». Коронел высказался о действиях Ферстаппена на Гран-при Италии
Комментарии

Нидерландский гонщик и эксперт Тим Коронел поделился мнением о борьбе своего соотечественника Макса Ферстаппена («Ред Булл») и британца Ландо Норриса («Макларен») на старте Гран-при Италии.

Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351

Макс довольно агрессивно зашёл в первый поворот, из-за чего срезал дистанцию, проехав по траве. Его тут же попросили вернуть Норрису позицию, Ферстаппен это сделал без споров, после чего быстро вернул себе лидерство.

«Я подумал: «Вот, чёрт. Идиот. Зачем ты это делаешь? Ты же рискуешь, если не отдашь позицию обратно». Он её вернул, но сделал это так быстро, что я сразу подумал: «Подождите-ка, это значит, что у него ещё много в запасе», — приводит слова Коронела Racingnews365.

Материалы по теме
«Несколько лет назад, возможно, произошла бы авария». Тост — о Ферстаппене после ГП Италии

Макс Ферстаппен совершил обгон на гольф-каре:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android