«Идиот». Коронел высказался о действиях Ферстаппена на Гран-при Италии
Поделиться
Нидерландский гонщик и эксперт Тим Коронел поделился мнением о борьбе своего соотечественника Макса Ферстаппена («Ред Булл») и британца Ландо Норриса («Макларен») на старте Гран-при Италии.
Формула-1 2025. Этап 16, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
07 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:13:24.325
2
Ландо Норрис
McLaren
+19.207
3
Оскар Пиастри
McLaren
+21.351
Макс довольно агрессивно зашёл в первый поворот, из-за чего срезал дистанцию, проехав по траве. Его тут же попросили вернуть Норрису позицию, Ферстаппен это сделал без споров, после чего быстро вернул себе лидерство.
«Я подумал: «Вот, чёрт. Идиот. Зачем ты это делаешь? Ты же рискуешь, если не отдашь позицию обратно». Он её вернул, но сделал это так быстро, что я сразу подумал: «Подождите-ка, это значит, что у него ещё много в запасе», — приводит слова Коронела Racingnews365.
Материалы по теме
Макс Ферстаппен совершил обгон на гольф-каре:
Комментарии
- 10 сентября 2025
-
14:52
-
14:15
-
13:48
-
12:36
-
11:43
-
10:44
-
09:55
-
08:34
-
00:57
- 9 сентября 2025
-
23:45
-
22:06
-
21:36
-
20:58
-
20:52
-
20:16
-
19:17
-
18:59
-
18:34
-
17:40
-
16:33
-
16:24
-
16:20
-
15:06
-
13:37
-
13:25
-
13:22
-
11:29
-
11:19
-
11:10
-
10:22
-
10:20
-
09:39
-
00:19
- 8 сентября 2025
-
23:22
-
22:27