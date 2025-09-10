«Идиот». Коронел высказался о действиях Ферстаппена на Гран-при Италии

Нидерландский гонщик и эксперт Тим Коронел поделился мнением о борьбе своего соотечественника Макса Ферстаппена («Ред Булл») и британца Ландо Норриса («Макларен») на старте Гран-при Италии.

Макс довольно агрессивно зашёл в первый поворот, из-за чего срезал дистанцию, проехав по траве. Его тут же попросили вернуть Норрису позицию, Ферстаппен это сделал без споров, после чего быстро вернул себе лидерство.

«Я подумал: «Вот, чёрт. Идиот. Зачем ты это делаешь? Ты же рискуешь, если не отдашь позицию обратно». Он её вернул, но сделал это так быстро, что я сразу подумал: «Подождите-ка, это значит, что у него ещё много в запасе», — приводит слова Коронела Racingnews365.

Макс Ферстаппен совершил обгон на гольф-каре: