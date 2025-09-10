Президент Ferrari согласился на общественные работы из-за дела о мошенничестве с налогами

Председатель совета директоров Ferrari и концерна Stellantis Джон Элканн согласился на общественные работы и выплату крупного штрафа для урегулирования разбирательства о налоговом мошенничестве, сообщает Reuters. Джон Элканн, а также его брат Лапо Элканн и сестра Джинерва Элканн должны выплатить € 183 млн.

Вместе с этим в рамках сделки Джон Элканн обязался год вести общественную работу и теперь должен предложить суду учреждение, в котором будет трудиться. Как отмечает Reuters, это может быть дом престарелых, учреждение для реабилитации людей с зависимостями или другая организация, специализирующаяся на социальной поддержке.

Уголовное расследование против семьи Элканн было начато итальянской налоговой полицией в 2024 году. Поводом для преследование стало то, что семья Элканн не выплатила налоги с унаследованной после смерти бабушки Мареллы Караччиоло суммы. Итальянские власти оценивают размер наследства в € 800 млн.

В то же время адвокат Элканнов Паоло Синискальки подчеркнул, что его клиенты не признают вину. «Соглашение с прокуратурой — это возможность быстро и навсегда завершить это болезненное дело», — сказал он.