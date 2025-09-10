Президент ФИА бен Сулайем объявил о выдвижении на второй срок – PlanetF1

Действующий президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем подтвердил, что снова будет баллотироваться на этот пост. Об этом информирует PlanetF1. Выборы состоятся 12 декабря в Ташкенте (Узбекистан).
Сообщается, что бен Сулайем запустил кампания под лозунгом «Многое сделано. Главное – впереди».
Летом этого года стало известно, что баллотироваться на пост президента ФИА намерен бывший стюард Формулы-1 Тим Майер.
Майер — сын экс-руководителя «Макларена» Тедди Майера — был уволен с роли стюарда бен Сулайемом в ноябре 2024 года.
Трёхлетняя дочь Нихо Хюлькенберга назвала всех пилотов Формулы-1: