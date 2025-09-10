Скидки
Президент ФИА бен Сулайем объявил о выдвижении на второй срок – PlanetF1

Президент ФИА бен Сулайем объявил о выдвижении на второй срок – PlanetF1
Действующий президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем подтвердил, что снова будет баллотироваться на этот пост. Об этом информирует PlanetF1. Выборы состоятся 12 декабря в Ташкенте (Узбекистан).

Сообщается, что бен Сулайем запустил кампания под лозунгом «Многое сделано. Главное – впереди».

Летом этого года стало известно, что баллотироваться на пост президента ФИА намерен бывший стюард Формулы-1 Тим Майер.

Майер — сын экс-руководителя «Макларена» Тедди Майера — был уволен с роли стюарда бен Сулайемом в ноябре 2024 года.

