Ален Прост высказался об уровне Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне Формулы-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и бывший гонщик «Феррари» Ален Прост поделился мнением о выступлении за итальянскую команду британца Льюиса Хэмилтона. В настоящий момент Льюис занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 117 очков.

«Побеждать вместе с «Феррари» лучше, чем где-либо ещё. Однако когда побед нет, это хуже, чем в любой другой команде. Все это знают, все об этом пишут. Но другое дело – пережить подобное самому. Однако я совершенно не верю, что талант Льюиса Хэмилтона притупился или, что ещё хуже, исчез», — приводит слова Проста L'Équipe.

