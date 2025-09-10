Скидки
Бриаторе рассказал, когда «Альпин» определится с составом пилотов на сезон-2026

Исполнительный советник команды «Альпин» Флавио Бриаторе обозначил сроки, в которые команда намеревается принять решение по составу пилотов на следующий сезон.

«Нет, решение о напарнике Пьера Гасли пока не принято. Как я же говорил, мне кажется, что в данный момент Франко Колапинто выступает хорошо. В последних гонках он стал выступать намного стабильнее, перестал ошибаться. Так что, возможно, он останется, посмотрим.

У нас есть ещё четыре или пять гонок, чтобы принять решение. Думаю, мы примем решение по составу пилотов на следующий сезон в ноябре», — приводит слова Флавио Бриаторе Motorsport Week.

