«Оскорбительно». Шварцман опроверг, что он недоволен опытом выступлений в США

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман опроверг информацию, что ему не нравится выступать в американской серии IndyCar.

«Хочу остановиться на одном моменте, который активно обсуждается в последнее время. Я постоянно вижу комментарии и сообщения, в которых говорится, что я несчастлив в IndyCar или что мне не нравится здесь гоняться. Позвольте мне быть предельно ясным: я никогда этого не говорил и даже не думал об этом. Эти слухи основаны на домыслах, и они не только неверны, но и разрушительны, и, честно говоря, оскорбительны.

На самом деле всё наоборот! Я очень рад участвовать в гонках IndyCar. Мне нравятся эта серия, соревнования, атмосфера, разнообразие трасс; болельщики здесь страстные, а паддок – очень гостеприимный.

Так что, пожалуйста, не верьте всему, что читаете, если это не исходит напрямую от меня. Если мне есть что сказать о своей карьере или о своих чувствах, вы всегда услышите это первым. Спасибо всем, кто продолжает меня поддерживать!» — написал Шварцман в социальных сетях.