Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Оскорбительно». Шварцман опроверг, что он недоволен опытом выступлений в США

«Оскорбительно». Шварцман опроверг, что он недоволен опытом выступлений в США
Аудио-версия:
Комментарии

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман опроверг информацию, что ему не нравится выступать в американской серии IndyCar.

«Хочу остановиться на одном моменте, который активно обсуждается в последнее время. Я постоянно вижу комментарии и сообщения, в которых говорится, что я несчастлив в IndyCar или что мне не нравится здесь гоняться. Позвольте мне быть предельно ясным: я никогда этого не говорил и даже не думал об этом. Эти слухи основаны на домыслах, и они не только неверны, но и разрушительны, и, честно говоря, оскорбительны.

На самом деле всё наоборот! Я очень рад участвовать в гонках IndyCar. Мне нравятся эта серия, соревнования, атмосфера, разнообразие трасс; болельщики здесь страстные, а паддок – очень гостеприимный.

Так что, пожалуйста, не верьте всему, что читаете, если это не исходит напрямую от меня. Если мне есть что сказать о своей карьере или о своих чувствах, вы всегда услышите это первым. Спасибо всем, кто продолжает меня поддерживать!» — написал Шварцман в социальных сетях.

Материалы по теме
Фурор на «Инди-500», ошибки и штрафы: разбираем дебютный сезон Шварцмана в IndyCar
Фурор на «Инди-500», ошибки и штрафы: разбираем дебютный сезон Шварцмана в IndyCar
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android