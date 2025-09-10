Скидки
Авто Новости

В «Ред Булл» высоко оценили выступление Цуноды на Гран-при Италии

В «Ред Булл» высоко оценили выступление Цуноды на Гран-при Италии
Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о выступлении японского пилота команды Юки Цуноды на Гран-при Италии.

«Сложно делать выводы из гонки Цуноды, потому что первую половину заезда он провёл в трафике, а во второй его болид получил повреждения. Но если посмотреть на квалификацию, то его уикенд получился хорошим. Он был всего в двух десятых от Ферстаппена в первом сегменте квалификации. Не могу сказать, что Макс был медленным на этом этапе, а Юки был в двух десятых от Макса и во втором сегменте. Нет никаких сомнений, что все атаковали на 100% во втором сегменте.

Да, в третьем сегменте квалификации отставание было больше, но, во-первых, он пробился в третий сегмент, а это очень хорошее выступление, а, во-вторых, он выезжал первым в третьем сегменте. Это тоже не помогло. Как мне кажется, Юки показал хороший темп на коротких отрезках. Что до скорости на длинных сериях, то жаль, что его гоночный день не получился чистым», — приводит слова Лорана Мекиса PlanetF1.

