Туррини высказался о возможных причинах ухода двух мотористов из «Феррари» в «Ауди»

Итальянский журналист Лео Туррини высказался о причинах, по которым «Феррари» покинули инженеры Вольф Циммерманн и Ларс Шмидт, ответственные за разработку нового мотора «Феррари» 2026 года.

«Первая гипотеза. Слухи о сомнениях в перспективах двигателя «Феррари» правдивы, поэтому уход инженеров — результат разочарования, которое, надеюсь, будет опровергнуто фактами.

Вторая. Говорят, что Циммермана и Шмидта убедил Маттиа Бинотто, который много с ними работал и нашёл убедительные аргументы, чтобы они последовали за ним в «Ауди».

После этого стоит надеяться, что Фред Вассер знает, что делает. Работа руководителя команды — оценивать человеческие ресурсы, менять то, что необходимо, и бла-бла-бла», — написал Туррини в своём блоге.