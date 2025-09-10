Скидки
«Собрал чемоданы». Туррини сообщил, что «Феррари» может лишиться главы отдела аэродинамики

Итальянский журналист Лео Туррини сообщил, что глава отдела аэродинамики «Феррари» Диего Тонди может покинуть команду.

«Добавлю, как всегда, что я ничего не смыслю в инженерии. Текучка инженеров всех уровней — как внутренних, так и внешних, — это норма в Формуле-1. Например, ходят даже слухи, что инженер Тонди, отвечающий за аэродинамику, уже собрал чемоданы.

Одно бесспорно: отсутствие результатов способствует распространению слухов. В общем, всё одно и то же: победа помогает побеждать, победители празднуют, проигравшие объясняют, а когда проигрываешь, вполне вероятно, что всё превращается в какой-нибудь Гранд-отель, где люди приходят и уходят», — написал Туррини в своём блоге.

