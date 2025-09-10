«Собрал чемоданы». Туррини сообщил, что «Феррари» может лишиться главы отдела аэродинамики

Итальянский журналист Лео Туррини сообщил, что глава отдела аэродинамики «Феррари» Диего Тонди может покинуть команду.

«Добавлю, как всегда, что я ничего не смыслю в инженерии. Текучка инженеров всех уровней — как внутренних, так и внешних, — это норма в Формуле-1. Например, ходят даже слухи, что инженер Тонди, отвечающий за аэродинамику, уже собрал чемоданы.

Одно бесспорно: отсутствие результатов способствует распространению слухов. В общем, всё одно и то же: победа помогает побеждать, победители празднуют, проигравшие объясняют, а когда проигрываешь, вполне вероятно, что всё превращается в какой-нибудь Гранд-отель, где люди приходят и уходят», — написал Туррини в своём блоге.