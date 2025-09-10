Росберг: вести переговоры с Тото Вольфом — это просто ужас

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказался о переговорах Джорджа Расселла и Тото Вольфа о новом контракте с «Мерседесом».

«Вести переговоры с Тото Вольфом – это просто ужас. Когда ты пытаешься договориться об улучшенных для тебя условиях, Тото просто исчезает с этой планеты. Он просто пропадает, и ты даже не можешь с ним поговорить. Это ужасно. Я сильно страдал.

Но сейчас Вольф и Расселл словно поменялись местами. Сейчас Джордж как будто бы борется с Тото его же собственными методами. Джорджа, судя по всему, не устраивают несколько пунктов в контракте. Джорджу явно не предлагают тех же финансовых условий, что Ландо Норрису в «Макларене». При этом Джордж считает себя не хуже, чем Норрис.

Думаю, Джордж способен выступать на том же уровне, как и Ландо. Он готов выигрывать гонки и чемпионаты, если у него будет достаточно быстрая машина. Так что он считает несправедливым, что ему предлагают не такую зарплату, как у Норриса», — приводит слова Робсерга PlanetF1.