Ральф Шумахер: союз Ферстаппена и «Феррари» действительно может отлично сработать

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер считает, что в ближайшем будущем Макс Ферстаппен может перейти в «Феррари».

«Было такое ощущение, что вообще все болельщики скандировали имя Макса Ферстаппена. Мне кажется, итальянские болельщики вполне могут представить, что быстрейший на данный момент гонщик Формулы-1 скоро окажется за рулём болида «Феррари».

Я должен признаться честно, не знаю, как вы, но, когда я смотрю на Фредерика Вассёра, на то, что представляет собой «Феррари», а также на текущую ситуацию Макса, ведь у него теперь двое детей, мне кажется, что союз Ферстаппена и «Феррари» действительно может отлично сработать», — приводит слова Шумахера GPBlog.