Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер: союз Ферстаппена и «Феррари» действительно может отлично сработать

Ральф Шумахер: союз Ферстаппена и «Феррари» действительно может отлично сработать
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер считает, что в ближайшем будущем Макс Ферстаппен может перейти в «Феррари».

«Было такое ощущение, что вообще все болельщики скандировали имя Макса Ферстаппена. Мне кажется, итальянские болельщики вполне могут представить, что быстрейший на данный момент гонщик Формулы-1 скоро окажется за рулём болида «Феррари».

Я должен признаться честно, не знаю, как вы, но, когда я смотрю на Фредерика Вассёра, на то, что представляет собой «Феррари», а также на текущую ситуацию Макса, ведь у него теперь двое детей, мне кажется, что союз Ферстаппена и «Феррари» действительно может отлично сработать», — приводит слова Шумахера GPBlog.

Материалы по теме
Суперновичок снова разочаровывает, а Ферстаппен вернулся на вершину. Оценки за ГП Италии
Суперновичок снова разочаровывает, а Ферстаппен вернулся на вершину. Оценки за ГП Италии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android