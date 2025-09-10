Скидки
Гран-при Эмилии-Романьи может вернуться в календарь Ф-1 на условиях ротации — PlanetF1

Организаторы гонки в Имоле, которая в последнее время проходила под названием Гран-при Эмилии-Романьи, рассчитывают вернуться в календарь чемпионата мира. Об этом информирует издание PlanetF1.

Как сообщается, организаторы в настоящий момент ведут переговоры с руководством Формулы-1 по поводу возвращения. Кроме того, обсуждается вариант возвращения гонки в календарь чемпионата на условиях ротации с другим Гран-при.

Если переговоры увенчаются успехом, то этап возвратится в календарь и будет проводиться раз в два года.

В настоящий момент трасса в Имоле является резервной и примет Гран-при в следующем году, если будет отменён один из основных этапов.

