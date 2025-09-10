Марко — о Цуноде: столкновение с Лоусоном было невероятно глупым

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о выступлении японского гонщика команды Юки Цуноды на Гран-при Италии.

«Столкновение с Лоусоном из своей же команды было невероятно глупым. Похоже, что болид получил сильные повреждения», — приводит слова Хельмута Марко Sky Germany.

Напомним, в воскресенье, 7 сентября, японец занял лишь 13-е место на Гран-при Италии в Монце, отстав от одержавшего победу своего напарника по команде Макса Ферстаппена на 1:20.701.

Цунода выступает за «Ред Булл» с апреля 2025 года. С момента перехода в «Ред Булл» ни разу не финишировал в гонках выше девятой позиции.