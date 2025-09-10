Скидки
Лоусон: Хаджар готов к переходу в «Ред Булл»

Комментарии

Гонщик команды «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался о своём напарнике Исаке Хаджаре.

«В этом году Исак выступает невероятно хорошо. То, что ему уже удалось попасть на подиум — действительно впечатляет. Он очень хорош. Но, думаю, в каком-то смысле многие гонщики считают, что готовы сделать следующий шаг в своей карьере. Однако Исак всё делает правильно.

С другой стороны, многое будет зависеть от возможностей болида «Ред Булл» в следующем году и его управляемости. Думаю, сейчас это наиболее важный вопрос. И переменных очень много.

Хаджар как гонщик готов к переходу в «Ред Булл». Думаю, если ты в принципе готов выступать в Формуле-1, то должен быть готов и к подобному переходу», — приводит слова Лоусона RacingNews365.

