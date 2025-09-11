Херберт: Антонелли может поплатиться за свои ошибки карьерой

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о новобранце «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Снова ошибки Антонелли. Эта история продолжается, и Антонелли всё никак не удаётся исправить ситуацию. Чем дольше это будет продолжаться, тем тяжелее будет ему психологически. Во время летнего перерыва было много разговоров о том, как «Мерседес» собирается поддерживать Кими. Вообще, они поддерживают его с первой гонки сезона. Это ему нужно справиться с этим давлением и перестать допускать глупые ошибки.

Это действительно глупые ошибки. Так и есть. Мы только отошли от того, что было в Зандворте. Это был глупый и безумный манёвр, на который Кими вообще не должен был идти. Но Кими допускает такие ошибки с определённой периодичностью, принимает неправильные решения на трассе. И он может поплатиться за это карьерой в Формуле-1», — приводит слова Херберта Crash.