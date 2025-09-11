Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Херберт: Антонелли может поплатиться за свои ошибки карьерой

Херберт: Антонелли может поплатиться за свои ошибки карьерой
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о новобранце «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

«Снова ошибки Антонелли. Эта история продолжается, и Антонелли всё никак не удаётся исправить ситуацию. Чем дольше это будет продолжаться, тем тяжелее будет ему психологически. Во время летнего перерыва было много разговоров о том, как «Мерседес» собирается поддерживать Кими. Вообще, они поддерживают его с первой гонки сезона. Это ему нужно справиться с этим давлением и перестать допускать глупые ошибки.

Это действительно глупые ошибки. Так и есть. Мы только отошли от того, что было в Зандворте. Это был глупый и безумный манёвр, на который Кими вообще не должен был идти. Но Кими допускает такие ошибки с определённой периодичностью, принимает неправильные решения на трассе. И он может поплатиться за это карьерой в Формуле-1», — приводит слова Херберта Crash.

Материалы по теме
«Не впечатлило». Тото Вольф высказался о выступлении Антонелли на Гран-при Италии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android